Encabeza Salomón Jara banderazo de Operativo de atención a migrantes durante Semana Santa (15:00 h)

Santa Lucía del Camino, Oax., 18 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó el banderazo de inicio del Operativo Especial de Semana Santa 2026 del programa “Heroínas, y Héroes Paisanos”.

En este contexto, el Mandatario estatal informó que en Oaxaca se reforzarán las acciones de seguridad en carreteras, destinos turísticos y puntos de mayor afluencia, en coordinación con corporaciones federales y municipales.

Uno de los principales objetivos es garantizar un ambiente de confianza y tranquilidad durante esta temporada en la que miles de familias se reencuentran, regresan a la entidad y fortalecen lazos con sus tradiciones y cultura.

“Valoramos profundamente el esfuerzo de nuestros paisanos y paisanas; por ello, trabajamos para que su paso por Oaxaca sea seguro, respetuoso y con un trato digno, basado en los derechos humanos”, expresó.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció la labor del personal de esta institución, al destacar que representan el primer contacto de México con las personas migrantes.

Asimismo, reiteró que el país reconoce y valora el esfuerzo de quienes, dentro y fuera de sus fronteras, contribuyen diariamente al desarrollo de sus comunidades.

Para esta temporada, más de 40 dependencias de los tres órdenes de gobierno trabajarán de manera coordinada, con la instalación de 250 módulos de atención a nivel nacional, donde se ofrecerá apoyo, información y mecanismos para prevenir abusos y extorsiones.

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