Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por el presidente municipal Ray Chagoya, llevó a cabo una Sesión Ordinaria de Cabildo en la que se abordaron temas fundamentales para la agenda social y comunitaria del municipio: la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ratificación del hermanamiento con la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, y la invitación a participar en la campaña “Cobijando Corazones 2025”.

Durante la sesión, la Regidora de las Mujeres, Ciudad Inclusiva y Derechos Humanos, Judith Carreño, destacó la importancia del 25N como una fecha para recordar las obligaciones del Estado y de la sociedad para prevenir, atender y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Subrayó que esta conmemoración forma parte de los Días Naranja, iniciativa internacional impulsada por la ONU desde 1991 para visibilizar y combatir las violencias de género.

Asimismo, presentó el punto de acuerdo para incorporar la perspectiva de género en la presupuestación municipal del ejercicio fiscal 2026, conforme al artículo 127 de la Ley Orgánica Municipal. Señaló que asignar recursos con enfoque de género es indispensable para fortalecer programas, acciones y capacidades institucionales que garanticen igualdad y derechos para las mujeres.

La Sesión de Cabildo también fue marco para la ratificación del hermanamiento entre Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León, ceremonia que contó con la presencia del presidente municipal huajuapeño, Luis de León Martínez Sánchez.

El presidente Ray Chagoya afirmó que ambas ciudades comparten historia, identidad y visión de futuro:

“Hoy celebramos este compromiso que nació de hechos heroicos y que hoy renovamos con orgullo. Que siga el trabajo en equipo y que siga la primavera oaxaqueña en nuestros municipios”, expresó.

Finalmente, se invitó a las y los ciudadanos a participar en la colecta vecinal “Cobijando Corazones 2025”, que iniciará el 28 de noviembre en el Centro Comercial Reforma, donde se recibirán donativos de prendas abrigadoras y cobijas. Las familias que participen podrán tomarse una fotografía en el set navideño instalado por el DIF Municipal.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso por construir una ciudad segura, incluyente y solidaria, poniendo al centro la dignidad y el bienestar de las mujeres, niñas y de todas las familias oaxaqueñas.

