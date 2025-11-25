Participan en sorteo del Servicio Militar más de 280 jóvenes en Huajuapan (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 25 de noviembre. La mañana del domingo en la Plaza de Libertad de Expresión, se realizó el sorteo del Servicio Militar Nacional, en el que participaron jóvenes de Huajuapan de León, Santiago Huajolotitlán y San Andrés Dinicuiti.

La actividad estuvo a cargo del personal de la 23a. Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) y contó con la presencia de autoridades municipales.

En total se asignaron 288 bolas blancas y tres bolas negras para los jóvenes conscriptos de la clase 2007 y remisos.

El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), también determinó para Santiago Huajolotitlán 14 bolas blancas y una negra, en tanto, para San Andrés Dinicuiti ocho blancas y una negra.

En su intervención, el Capitán Segundo de Infantería, Javier Nolasco González, indicó que el cumplimiento del Servicio Militar constituye un timbre de honor para todos los mexicanos aptos, quienes están obligados a salvaguardar la soberanía nacional.

“Ante la Igualdad de Derechos y Obligaciones entre varones y mujeres, las mujeres congruentes con entusiasmo e inquietud, demanda en la actualidad una mayor participación activa en todas las actividades nacionales; y en la actualidad la mujer mexicana participa activamente en el Servicio Militar Nacional como mujer voluntaria en igualdad de circunstancias que los varones”, recalcó.

Refirió que el personal que obtuvo bola blanca cumplirá con sus obligaciones militares encuadrado en los centros de adiestramiento del Servicio Nacional Militar.

Agregó que los jóvenes que sacaron bola negra cumplirán la disponibilidad, bajo control administrativo y a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de los cuarteles generales de zonas militares.

Es importante señalar, que este año se autorizó la reducción de adiestramiento de 44 a 13 sesiones sabáticas, en dos formas, la primera del 14 de febrero al 9 de mayo, y la segunda del primero de agosto al 24 de octubre.

