Evacúan la ENAH por supuesta amenaza de bomba; 750 personas desalojadas (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. La Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) suspendió actividades este martes tras recibir una presunta amenaza de bomba que activó los protocolos de emergencia y provocó la evacuación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

No se ha aclarado el origen de la amenaza en la ENAH

La Dirección de la ENAH informó a su comunidad que, debido a una “amenaza de bomba”, las actividades fueron suspendidas por el resto del día, mientras que unidades de Protección Civil permanecen en el sitio realizando una evaluación completa de las instalaciones.

De acuerdo con primeros reportes de la cuenta Abejorro, alrededor de las 10:40 horas se activó la alarma interna tras notificarse la presunta presencia de un artefacto explosivo. Como medida preventiva, fueron evacuadas aproximadamente 750 personas, entre estudiantes y personal docente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, así como integrantes del equipo Zorro, especializado en manejo de explosivos, para revisar cada área de la escuela.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa al personal desplegado en las inmediaciones del plantel, junto con bandas de restricción colocadas para impedir el paso y asegurar la zona.

También se aprecia la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), quienes apoyaron en el desalojo y coordinación del operativo. Las fotografías muestran a decenas de personas saliendo del recinto de manera ordenada.

Hasta el momento, no se ha aclarado por qué medio llegó la amenaza, y se espera que la institución emita una actualización una vez que concluya la revisión.

