Oaxaca de Juárez celebra a las y los abuelos con un homenaje en la Casa de Día del DIF Municipal (17:30 h)

2025/08/28  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. El DIF Municipal de Oaxaca de Juárez celebró con gran entusiasmo el Día de las Abuelas y los Abuelos en la Casa de Día, un espacio que reunió a más de 300 personas mayores en una jornada de alegría, reconocimiento y convivencia.

El presidente municipal, Ray Chagoya y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Gaby García encabezaron el festejo en la que se compartieron momentos de música, convivencia y un desayuno especial preparado para rendir homenaje a quienes representan la fortaleza y la memoria viva de la ciudad.

En el marco de esta celebración, se destacó la importancia de la Casa de Día y de las diversas actividades que impulsa el DIF Municipal, concebidas para fortalecer el bienestar integral de las personas mayores, propiciando su participación activa en la vida comunitaria con dignidad y alegría.

Ray Chagoya resaltó que este encuentro es muestra del compromiso de su administración por mantener un gobierno con rostro humano, cercano al territorio y atento a las necesidades de las y los adultos mayores, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en cada agencia, colonia y barrio de Oaxaca de Juárez .

Con música, muestras de cariño y el acompañamiento de autoridades municipales y estatales, la celebración concluyó como una jornada de gratitud y reconocimiento a la sabiduría, experiencia y valores que las y los abuelos transmiten a las nuevas generaciones .

