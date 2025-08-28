Confirman visita de Marco Rubio a México (17:00 h)

2025/08/28  De Redacción ADN
Estados Unidos, 28 de agosto.  “El Secretario Rubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de cárteles, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la migración ilegal y la promoción de la prosperidad económica. El compromiso sostenido en estos temas es crucial para impulsar la agenda de política exterior del Presidente Donald Trump”, escribió el vocero de la dependencia, Tommy Pigott, en su cuenta de X. Rubio, el primer Secretario de Estado latino de Estados Unidos, ha hecho otras visitas a Latinoamérica.

