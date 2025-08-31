Oaxaca celebra la inauguración de la Feria Intercultural de Escritura y Lectura 2025 (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. En un ambiente de fiesta cultural, se inauguró este domingo la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2025, realizada en el Zócalo capitalino con la presencia del presidente municipal Raymundo Chagoya Villanueva, junto al gobernador del estado Salomón Jara Cruz, así como destacadas personalidades del ámbito literario y cultural.

La FIELO 2025 tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura, la escritura y el pensamiento creativo entre la población oaxaqueña, especialmente en niñas, niños y adolescentes, mediante actividades literarias, lúdicas y musicales que revalorizan al libro y la diversidad cultural de Oaxaca .

Durante su intervención, el presidente municipal Ray Chagoya destacó que Oaxaca es tierra de voces y memorias vivas, con 16 lenguas originarias que representan siglos de historia e identidad. Subrayó que la feria constituye “un acto de justicia cultural hacia quienes han hecho de las lenguas originarias el vehículo de la poesía, la narración y la vida cotidiana” .

Asimismo, resaltó la importancia de preservar al libro impreso como objeto de conocimiento y encuentro intergeneracional, además de reconocer la presencia de figuras como Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, cuya labor ha contribuido a democratizar el acceso a la lectura en México .

Con esta feria, el municipio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con el Gobierno del Estado, reafirma que la cultura es raíz y camino hacia un futuro más justo, promoviendo espacios de libertad, imaginación y diálogo para todas las generaciones .

