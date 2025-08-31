Revientan a balazos elecciones de Morena en Tehuantepec (14:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 31 d agosto. La elección de Comité de Secciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se realizaba este domingo en la cancha de usos múltiples del Barrio La Soledad en Tehuantepec, fue suspendida luego de que un sujeto irrumpió y realizó disparos al aire.

Además se registraron golpes y sillazos ente algunos asistentes.

El hecho provocó pánico entre los asistentes y obligó a detener la jornada. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y una ambulancia para atender a personas con crisis nerviosas.

El agresor logró darse a la fuga, mientras las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en la zona.

