Nuevamente, Steuabjo bloquea ambos carriles de avenida Universidad (11:50 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Por enésima ocasión integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) bloquea la avenida Universidad.

Un grupo de este sindicato demanda a las autoridades competentes la entrega de un terreno que la Administración de Gabino Cué les entregó para ser repartido entre sus agremiados.

Sin embargo, esto no ha sido posible ya que la autoridad municipal de San Juan Chilateca, Ocotlán, no permite la lotificación en la zona donde se encuentra ubicada el predio.

En su momento, los líderes no les informaron de esta situación por lo que han pasado ya varias dirigencias sin que pueda arreglarse, motivo por el cual los sindicalizados han realizado diversas protestas y medidas de presión al Gobierno para tener una salida a este conflicto sin lograrlo.

Los sindicalizados no obstruyen el ingreso de los universitarios por lo que las clases en las diversas Facultades se llevan a cabo de manera normal, solo se manifiestan fuera de máxima casa de estudios