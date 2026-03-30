Oaxaca respalda iniciativa para fortalecer ley contra el feminicidio: Salomón Jara (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz respaldó la iniciativa de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, enviada al Congreso de la Unión por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa el mandatario estatal destacó que esta propuesta parte de un principio irrenunciable: “Ninguna mujer debe perder la vida por el solo hecho de ser mujer. Que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como feminicidio no solo es un avance legal, sino un acto de justicia, de verdad y de dignidad para las víctimas y sus familias”, expresó.

Jara Cruz subrayó que, desde el inicio de su administración, se ha trabajado para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, mediante el fortalecimiento de instituciones, la ampliación de redes de atención y la implementación de políticas públicas que colocan a las mujeres en el centro de la acción gubernamental.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Oaxaca asume el compromiso de armonizar su legislación, fortalecer capacidades institucionales y acompañar esta ley con acciones concretas en el territorio, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria, donde vivir sin miedo sea un derecho y no un privilegio.

El titular del Poder Ejecutivo estatal informó que, se hará lo necesario a fin de adaptar y unificar las leyes locales conforme al marco general propuesto.

Finalmente, el Gobernador también se refirió a la aprobación del denominado “Plan B” en el Senado de la República, señalando que representa un paso importante hacia la consolidación de una vida pública más austera, justa y cercana a la ciudadanía.

Indicó que este conjunto de reformas busca reducir privilegios y promover el uso responsable de los recursos públicos, reafirmando el principio de que ninguna persona que viva del erario puede percibir ingresos superiores a los de la persona titular de la Presidencia de la República.

“Con esta reforma se eliminarán seguros, bonos y pensiones desproporcionadas que durante años se pagaron con los impuestos del pueblo. Ahora, estos recursos tendrán un mejor destino en áreas prioritarias como la salud, la educación, los programas sociales y la atención a quienes más lo necesitan”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir