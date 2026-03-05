Respaldar la Reforma Electoral es estar del lado del pueblo: Tania Caballero (12:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de marzo. La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, expresó su respaldo a la Iniciativa de Reforma Electoral presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que fortalece la democracia, reduce privilegios y amplía el poder de decisión de la ciudadanía.

En el contexto de la presentación de la iniciativa al Congreso federal, la legisladora señaló que las grandes transformaciones del país requieren claridad, convicción y altura de miras, por lo que afirmó que la propuesta de reforma electoral responde a los principios que han guiado al movimiento de transformación nacional.

Explicó que la iniciativa busca eliminar estructuras costosas dentro del sistema electoral y fortalecer la representación popular, medidas que, dijo, permiten avanzar hacia un modelo democrático más austero, eficiente y cercano a la voluntad del pueblo.

La representante popular por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, subrayó que el debate sobre esta reforma debe centrarse en la coherencia política y en el compromiso con la ciudadanía, ya que se trata de una propuesta orientada a terminar con privilegios y a consolidar el valor del voto como el principal instrumento de decisión pública.

Asimismo, sostuvo que respaldar esta iniciativa significa honrar el mandato expresado por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas y dar continuidad al proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La diputada reiteró que desde Oaxaca existe un respaldo firme a esta propuesta de cambio institucional. “En los momentos importantes no basta con asumirse parte de un movimiento; es necesario demostrarlo con hechos”, puntualizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir