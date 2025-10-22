“No sean HDSPM”, ¿Por qué Guillermo del Toro reaccionó así? (14:00 h)

¿Guillermo del Toro enfureció en redes sociales?

Guillermo del Toro se convirtió en tendencia en redes sociales por una controvertida publicación que realizó en su cuenta oficial de X, pues retuiteó un post de un usuario incentivando al público a ver la primera película mexicana de stop motion ‘Soy Frankelda’, misma que está apadrinada por el cineasta de Guadalajara.

La publicación original lleva la descripción: “Apoyen a Frankelda HDSPM, primer aviso”, sin embargo Guillermo del Toro agregó de su cosecha e hizo una invitación al público para disfrutar de esta obra cinematográfica: “Andenles pues, no sean HDSPM vayan a verla”.

Esta reacción generó diversos comentarios de sus seguidores, tales como: “No se diga más”, “He estado esperando esta película por mucho tiempo. Por supuesto Guillermo del Toro”, “¡Señor, sí señor!”, “¿Pero me lo pide como amigo o como jefe?” y “Sí lo vamos a hacer, solo no nos diga HDSPM porque lloro”.

¿Cuándo se estrena ‘Soy Frankelda’?

La espera terminó para quienes desean ver ‘Soy Frankelda’, la primera película mexicana de stop motion, dirigida por Arturo y Roy Ambriz y apadrinada por Guillermo del Toro, pues se estrenará el 23 de octubre en cines mexicanos.

Además, en diversos centros se proyectará esta obra cinematográfica de manera gratuita.

