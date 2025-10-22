“No sean HDSPM”, ¿Por qué Guillermo del Toro reaccionó así? (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Guillermo del Toro llamó la atención en redes sociales, pues en una publicación de X escribió “No sean HDSPM”, situación que ocasionó revuelo entre sus seguidores. El cineasta mexicano, que se caracteriza por su carisma y buen humor, no compartió la frase con la intención de ofender, entonces, ¿por qué lo hizo?
El director de cine de origen mexicano, Guillermo del Toro, es considerado un héroe nacional. Sus historias originales y su talento lo han convertido en un ícono del cine no solo en nuestro país, sino en todo el mundo: razón por la que ha logrado ganarse el corazón de una buena cantidad de fanáticos y otros que lo ubican por su trabajo.
¿Guillermo del Toro enfureció en redes sociales?
Guillermo del Toro se convirtió en tendencia en redes sociales por una controvertida publicación que realizó en su cuenta oficial de X, pues retuiteó un post de un usuario incentivando al público a ver la primera película mexicana de stop motion ‘Soy Frankelda’, misma que está apadrinada por el cineasta de Guadalajara.
La publicación original lleva la descripción: “Apoyen a Frankelda HDSPM, primer aviso”, sin embargo Guillermo del Toro agregó de su cosecha e hizo una invitación al público para disfrutar de esta obra cinematográfica: “Andenles pues, no sean HDSPM vayan a verla”.
Esta reacción generó diversos comentarios de sus seguidores, tales como: “No se diga más”, “He estado esperando esta película por mucho tiempo. Por supuesto Guillermo del Toro”, “¡Señor, sí señor!”, “¿Pero me lo pide como amigo o como jefe?” y “Sí lo vamos a hacer, solo no nos diga HDSPM porque lloro”.
¿Cuándo se estrena ‘Soy Frankelda’?
La espera terminó para quienes desean ver ‘Soy Frankelda’, la primera película mexicana de stop motion, dirigida por Arturo y Roy Ambriz y apadrinada por Guillermo del Toro, pues se estrenará el 23 de octubre en cines mexicanos.
Además, en diversos centros se proyectará esta obra cinematográfica de manera gratuita.
