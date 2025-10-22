En Huajuapan, se realizan mastografías gratuitas en Plaza de la Libertad de Expresión (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 22 de octubre. El personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 05 en la Mixteca, estará ofreciendo mastografías gratuitas hasta el 24 de octubre, en la Plaza de la Libertad de Expresión, de Huajuapan de León.

El servicio es para mujeres de 40 a 69 años de edad, se atenderá únicamente a 120 personas por día.

El programa no tiene costo y está abierto a mujeres que decidan atenderse a tiempo, con o sin derechohabiencia, pero tendrán que presentar una copia de la credencial para votar y otra de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Otro requisito, es tener mínimo un año del estudio anterior o de acuerdo a las recomendaciones de sus resultados de mastografía anterior, y presentar resultado en copia.

Tendrán que proporcionar un número telefónico que tenga WhatsApp, en donde llegarán los resultados en un lapso de 30 minutos a 72 horas.

Con relación al tema, el jefe de la Jurisdicción, Francisco Javier Mateos Antonio, compartió que la actividad inició el 20 de octubre en Huajuapan, en el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, que se conmemora el 19 de octubre de cada año.

“La causa de muerte en mujeres es cáncer de mama, cáncer cervicouterino y problemas obstétricos. En el caso de nosotros los hombres no nos salvamos, el cáncer de próstata es el número uno, seguido del cáncer de pulmón y cáncer de estómago”, detalló.

Señaló que, con el avance de la tecnología, se han detectado las fallas genéticas de las líneas familiares para cáncer.

“Pero no porque mamá o abuelita no tuvo cáncer de mama a mí no me va a dar. El hecho de que hayan tenido un tipo de cáncer ya es de riesgo. Si tuvieron un antecedente que mamá tuvo cáncer de mama, a los 35 años se deben de empezar a tamizar las mujeres, nos espera a los 40 años de edad”, explicó.

Dijo que la jornada de mastografías gratuitas, es para la detección y prevención contra este padecimiento, primera causa de muerte en la población femenina.

