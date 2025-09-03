Federico Döring denuncia a Andy López Beltrán por supuestos vínculos con el huachicol y enriquecimiento ilícito (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. El diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andy Manuel López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La denuncia se enfoca en presuntos vínculos con el robo y tráfico de hidrocarburos (huachicol), enriquecimiento ilícito y participación en redes de delincuencia organizada.

Esta acción forma parte de una escalada de denuncias impulsadas por la oposición, principalmente PAN y PRI, contra figuras prominentes de la llamada Cuarta Transformación (4T), ahora encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este contexto, la oposición acusa al gobierno federal de mantener lazos con el crimen organizado, corrupción sistemática y nepotismo.

Delitos denunciados: crimen organizado y tráfico de influencias

Entre los denunciados también se encuentran Tania Gisela Contreras, presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas; Juan Carlos Madero, exdirector de Aduanas; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Javier Valdez Perales, Jorge Luis Beas Gámez, Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta Saucedo, y quien resulte responsable.

La denuncia incluye delitos como conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, todos ellos en agravio de la sociedad.

El legislador panista señaló que ya “hay un Ministerio Público y un área de la Fiscalía General que va a investigar estos delitos denunciados”, por lo que espera que el caso avance conforme al debido proceso.

