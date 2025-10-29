Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos, ¿en qué consiste el procedimiento y cuánto cuesta? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar con una transformación física que ha dejado a todos sorprendidos. La actriz y cantante, conocida como el “Bombón Asesino”, apareció en redes sociales luciendo una mirada completamente distinta: pasó de tener ojos cafés a un tono verde oliva que llamó de inmediato la atención de sus seguidores.

Aunque muchos pensaron que se trataba de pupilentes de color, la también empresaria confirmó que su nuevo look se debe a una cirugía estética a la que se sometió recientemente en una clínica de Nueva York. A sus 49 años, Ninel aseguró estar feliz con el resultado y compartió que este cambio simboliza una nueva etapa en su vida.

La actriz y cantante mexicana sorprendió al revelar que cambió el color de sus ojos. Foto: IG Ninel Conde

¿A qué cirugía se sometió Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos?

La intérprete mexicana reveló que el procedimiento se llama queratopigmentación, una técnica que permite modificar el color del iris de manera permanente. Se trata de un proceso quirúrgico que, además de usarse con fines médicos para cubrir defectos en la córnea o el iris, también se ha popularizado en el ámbito estético entre celebridades que buscan un cambio más notorio en su mirada.

Conde explicó que la cirugía duró menos de 30 minutos y que se realiza bajo anestesia local con la aplicación de unas simples gotas. En su caso, el resultado fue un tono verde oliva que, según confesó, la hace sentir renovada y con una “mirada distinta hacia el mundo”.

¿En qué consiste la cirugía de ojos que se hizo Ninel Conde?

La queratopigmentación consiste en introducir un pigmento biocompatible dentro de la córnea mediante una microincisión. El proceso inicia con la aplicación de anestesia en gotas, posteriormente se crea un pequeño “bolsillo” en la superficie del ojo donde se deposita el color, y finalmente se distribuye de manera uniforme para cubrir el iris natural.

La clínica encargada del procedimiento, Kerato, ubicada en Nueva York, destacó en sus redes sociales la transformación de la artista y compartió un mensaje celebrando su nueva imagen:

“Desde el ícono de la pantalla hasta la musa de belleza de siguiente nivel, su nuevo look está encabezando todos los focos”.

Pese a que este procedimiento ha ganado popularidad, los especialistas advierten que no está exento de riesgos, ya que puede generar complicaciones oculares si no se realiza con las precauciones adecuadas.

El “Bombón Asesino” luce una nueva etapa en su vida con un radical cambio estético. Foto: IG Ninel Conde

¿Cuánto cuesta la cirugía de ojos que se hizo Ninel Conde?

El cambio de color de ojos no es un tratamiento económico. De acuerdo con información compartida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la cirugía a la que se sometió Ninel Conde tiene un costo aproximado de 12 mil dólares, es decir, unos 200 mil pesos mexicanos.

A pesar del precio y los posibles riesgos, la cantante aseguró estar plenamente satisfecha con el resultado y con el trabajo del doctor Movshovich, especialista de la clínica neoyorquina. “A veces un cambio exterior refleja una transformación interior”, escribió en redes, dejando claro que este paso representa para ella algo más que una simple modificación estética.

Ninel Conde, quien ha sido siempre objeto de comentarios por sus transformaciones físicas, vuelve a colocarse en el centro de la conversación con este nuevo cambio que, según sus palabras, refleja una versión más segura y renovada de sí misma.

