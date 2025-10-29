Atiende Coesfo quema agrícola no supervisada en zona forestal de Chimalapas (14:00 h)

2025/10/29  De Redacción ADN
0


San Miguel Chimalapa, Oax. 29 de octubre. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) informa que personal combatiente de la brigada oficial de San Antonio Chimalapa atendió una quema controlada como parte de actividades agrícolas en el paraje La Ventana, cerca de la comunidad de Rodulfo Figueroa.

Al arribar al sitio, el personal verificó que este uso de fuego se realizó sin la supervisión correspondiente, por ello, para prevenir la propagación a otras áreas boscosas y evitar riesgos mayores, los trabajadores abrieron una brecha y establecieron una línea de control.

La Coesfo reiteró el llamado a personas productoras, autoridades agrarias y comunidades rurales a realizar estas actividades de forma responsable, planificada y con la debida vigilancia, con el propósito de prevenir conflagraciones y proteger los ecosistemas del estado.

General Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Amplía Gobierno de Oaxaca a noviembre servicio gratuito en la Ruta Troncal Viguera-Xoxocotlán (13:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. El Gobierno del Estado informó que la Ruta Troncal RT01 Kayaal Yuroo Viguera-Yuroo Xoxocotlán...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: