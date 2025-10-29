Atiende Coesfo quema agrícola no supervisada en zona forestal de Chimalapas (14:00 h)

San Miguel Chimalapa, Oax. 29 de octubre. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) informa que personal combatiente de la brigada oficial de San Antonio Chimalapa atendió una quema controlada como parte de actividades agrícolas en el paraje La Ventana, cerca de la comunidad de Rodulfo Figueroa.

Al arribar al sitio, el personal verificó que este uso de fuego se realizó sin la supervisión correspondiente, por ello, para prevenir la propagación a otras áreas boscosas y evitar riesgos mayores, los trabajadores abrieron una brecha y establecieron una línea de control.

La Coesfo reiteró el llamado a personas productoras, autoridades agrarias y comunidades rurales a realizar estas actividades de forma responsable, planificada y con la debida vigilancia, con el propósito de prevenir conflagraciones y proteger los ecosistemas del estado.

