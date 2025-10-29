Congreso del Estado sede del Primer Foro Estatal de los Proyectos Escolares Comunitarios (15:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 29 de octubre. El Congreso del Estado fue sede del Primer Foro Estatal de los Proyectos Escolares Comunitarios (PEC) del Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) “Un espacio educativo para compartir experiencias y transformar el futuro de la comunidad”, en donde participaron diversas instituciones de educación media superior del estado.

En este contexto tanto personal docente como estudiantes presentaron las acciones y estrategias con visión humanista fundadas en valores que han implementado en las regiones, orientadas a la transformación de su entorno con la incorporación de actores comunitarios, con el fin de impulsar el desarrollo integral de las y los alumnos reconociéndolos como agentes de cambio.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes, la diputada que preside la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, María Francisca Antonio Santiago, destacó el esfuerzo de colectivos escolares por construir proyectos educativos, considerando como eje transversal el rescate de los saberes comunitarios, para conjugarlos con el conocimiento universal, mediante un enfoque integrador a partir de la autonomía curricular o libertad de cátedra.

A su vez, reafirmó la voluntad de construir desde el Poder Legislativo local, junto a representantes del Poder Ejecutivo estatal un marco legal consensuado, que genere las mejores condiciones para impulsar esta orientación pedagógica en todos los niveles educativos, reconociendo su valor para transformar el sistema educativo y mejorar el servicio en beneficio de los estudiantes.

Por su parte, la titular de la SEP de Oaxaca, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, quien inauguró esta actividad, destacó que este hecho honra la vocación educativa comunitaria en la entidad diseñado para compartir las experiencias, avances y aprendizajes que han surgido a partir de la implementación del Marco Curricular Común de la Nueva Escuela Mexicana en las instituciones de educación media y superior.

Además, refirió que los proyectos que nacen en las aulas también son semillas de transformación social y legislativa “cada proyecto representa el esfuerzo colegiado de maestras, maestros y estudiantes que han decidido vincular su aprendizaje con la realidad de las comunidades proponiendo soluciones razonadas a los desafíos que viven sus territorios”, puntualizó.

Dentro de los proyectos escolares del PAEC presentados por el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) se encuentran: Mi Huella Ecológica “Tapitas con Sonrisas” del plantel 32 de Cuilápam de Guerrero; La Ciencia de las Emociones del plantel 39 en Nazareno, Etla; Yo Amo la Vida y Mi Entorno Saludable Aula-Comunidad del plantel 27 de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No.123 de Santa Lucía del Camino se presentó el proyecto Toma el Control, No al Alcohol.

Por los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) que pertenecen al sistema de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (Cecyteo) se compartieron los proyectos Basura Cero: Transformando Nuestra Comunidad del Emsad No.76 con sede en San Antonio Arrazola; Rescate de la Identidad Cultural en el Emsad No.64 de la localidad de Santa María Cuquila, Tlaxiaco; y Mujer, Salud y Equidad: Valorando a las Mujeres de la Comunidad, del Emsad No. 35 de San Antonino El Alto.

Del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 5/7 “Emiliano Zapata” ubicado en la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo se dieron a conocer los proyectos Nuestras Raíces e Higiene y Salud Comunitaria.

Los proyectos escolares presentados por el Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (Tebceo) de los planteles 02 San Carlos Yautepec, 79 localidad de Palo de Marca perteneciente a Huautla de Jiménez, y 82 localidad Llano Vería del municipio de Santa María Jalapa del Marqués fueron Aprovechamiento de Frutas y Verduras de la Comunidad de Guadalupe de Victoria, El Poder de las Plantas: Uso Etnomédico y Cosmético “Xka Xki”, así como, el de Concientizando y Mejorando el Medio Ambiente, respectivamente.

Cabe destacar que se contó con la participación vía remota de la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP del Gobierno de México, Tania Rodríguez Mora y con la asistencia de directivos y personal docente de los subsistemas del COBAO, Cecyteo-Emsad, Tebceo, CEB, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) y la Universidad del Istmo (Unistmo).

