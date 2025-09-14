Protestan integrantes de COCISS a 3 años del desalojo en el crucero del aeropuerto que dejó a 19 lesionados (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS) protestaron este día frente al Palacio de Gobierno a 3 años del violento desalojo en el crucero del aeropuerto en el último año de la Administración del gobernador Alejandro Murat.

Señalaron que a causa del brutal desalojo el día 14 de septiembre del año 2022, comandados por grupos paramilitares y de choque priistas fuertemente armados que se encontraban al servicio del Estado encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador, hoy senador de la República por Morena, resultaron 19 compañeros heridos de gravedad, hasta el dia de hoy 5 de ellos se encuentran incapacitados por los golpes que padecieron.

Esta represión, dijeron, no fue solo la despedida de un gobierno viejo y caduco como lo fue el PRI en el estado de Oaxaca, tal es el caso del desalojo violento en Nochixtlán el 19 de junio del 2016, desalojo violento que vivieron nuestras hermana Triquis el 1 de diciembre del 2022, sino también una bienvenida del nuevo gobierno que anunció una Primavera Oaxaqueña en el estado.

Indicaron que ese mismo modus operandi lo han visto replicado en el gobierno de Salomón Jara Cruz, “a través de su esbirro Jesús Romero López Secretario de Gobierno, personaje lejos de atender las políticas internas del estado se ha dedicado a amenazar, intimidar de enviar policías estatales, tal como sucedió el día 12 de agosto del presente año, ordenó a reprimir los docentes telebachilleratos comunitarios, que mantenían sus protestas en la calzada Héroes de Chapultepec, centro, Oaxaca, violentando así el derecho a la manifestación, con esas ideas absurdas dialogamos no bloqueamos es pura pantomima”.

“De igual forma el día 20 de agosto Jesús Romero López ordenó a los policías antimotines, Agentes Estatales de Investigación dependiente de la Fiscalía del estado de Oaxaca a desalojar a las organizaciones sociales integrantes del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas FORO, que se encontraban en una justa manifestación pacífica en esta ciudad capital”, manifestaron los inconformes.

Mencionaron que ante esta escalada represiva, no nada más en el estado de Oaxaca, sino a nivel país, las autoridades competentes en lugar de atender las demandas legítimas de los pueblos, responden con golpes, gases, cárceles, carpetas de investigación, “no podemos permitir que se normalice la violencia contra quienes luchan por una causa justa, la represión, persecución, no nos va a callar, hoy más que nunca se necesita la solidaridad activa de todos, ante una acción habrá una reacción”.

“Esas acciones represivas del anterior gobierno y los oídos sordos del actual, para quienes gritamos justicia, no solo agravan a nuestras y nuestros compañeros integrantes del COCISS sino que también laceran gravemente a la sociedad que lucha diariamente por mejores condiciones de vida en sus comunidades y que se manifiestan en las calles haciendo uso de su derecho a exigir del Estado mejores condiciones de vida”.

Es en ese sentido, subrayaron, que no pueden como movimiento social permitirse olvidar y mucho menos pasar por alto que esas acciones queden en total impunidad, pues ya han sido muchos los agravios sin castigos que el pueblo de Oaxaca ha resistido.

Así mismo, hicieron el llamado a las organizaciones sociales, colectivos, defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos que luchan por una vida digna a unirse a esta jornada de lucha para hacer frente a los actos represivos, para así unidos en la acción defender los derechos y un verdadero acceso a la justicia, que durante muchas décadas han venido exigiendo.

“Exigir nuestros derechos no es un delito”. “Ejercer el derecho a la protesta y la libre manifestación es un derecho constitucional, ningún gobierno puede hacer uso de la represión para violentar estos derechos, y aquellos gobiernos que ordenan a sus grupos paramilitares y de choque a reprimir a quienes no se subyugan, recibirá la furia de un pueblo organizado. Preferimos morir de pie que vivir toda una vida arrodillada”, finalizaron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir