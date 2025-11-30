¿Navidad sin jamón serrano? México suspende importación de productos de cerdo de España por brote de peste porcina (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. La presencia de jamón ibérico y jamón serrano en México durante la temporada navideña podría verse afectada tras el reciente brote de peste porcina africana detectado en España.

Como medida preventiva, las autoridades mexicanas anunciaron la suspensión inmediata de la importación de productos de cerdo provenientes de ese país hasta nuevo aviso.

Frenan entrada de productos de cerdo españoles a México por brote de virus de la peste porcina africana

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México informó que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Catalunya notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana en el municipio de Cerdanyola del Vallès, ubicado en la ciudad de Barcelona.

Este caso representa el primero registrado en ese país europeo desde 1994, lo que activó protocolos sanitarios internacionales.

Derivado de esta situación, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), determinó suspender la importación de todos los productos de origen porcícola procedentes de España .

Esta decisión permanecerá vigente mientras las autoridades mexicanas reciben información zoosanitaria detallada sobre la atención del brote en territorio español.

¿Qué productos de cerdo están prohibidos para ingresar de España a México?

El Senasica puntualizó que la medida se adopta con el objetivo de evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional. Por esta razón, queda prohibida la entrada de carne de cerdo, así como productos y subproductos derivados, entre ellos jamones, salchichas, productos madurados y despojos porcinos destinados al consumo humano.

Asimismo, tampoco podrá ingresar materia prima utilizada para la elaboración de alimento para mascotas.

El organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura subrayó que esta suspensión aplica tanto a la importación comercial como a los productos que portan personas turistas, residentes y ciudadanas y ciudadanos mexicanos al ingresar a territorio nacional. Esto significa que no se permitirá el ingreso de productos porcinos españoles bajo ninguna modalidad.

La medida permanecerá vigente hasta que las autoridades sanitarias mexicanas reciban información oficial que confirme el control del brote y se determine que no existe riesgo para la industria porcícola del país. Mientras tanto, la suspensión continuará como una acción preventiva para proteger la sanidad animal en México.

