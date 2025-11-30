“Cobijando Corazones” llega a San Juan Chapultepec (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. “Cobijando Corazones ” iniciativa del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, llegó a la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, acercando cobijas, chamarras y prendas abrigadoras a familias de la zona alta, donde el frío se intensifica cada temporada.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Gaby García, indicó que esta primera jornada se realizó para que las vecinas y vecinos comiencen a recibir el abrigo que necesitan cuanto antes. “El objetivo es avanzar de manera inmediata hacia las colonias y agencias con mayor exposición a las bajas temperaturas”.

Informó que la colecta continúa activa, invitando a la ciudadanía solidaria a sumarse donando cobijas, suéteres, chamarras y sudaderas en buen estado, en el centro de acopio ubicado en las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en la calle Esteban Baca Calderón número 303, Infonavit Primero de Mayo.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar cerca de la gente, atender las necesidades más urgentes y fortalecer la solidaridad que caracteriza a Oaxaca de Juárez.

“Cobijando Corazones” seguirá recorriendo más puntos de la ciudad en los próximos días.

