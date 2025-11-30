Enviará el Senado esta semana 10 propuestas a Sheinbaum para elegir al nuevo titular de la FGR (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El Senado de la República definirá, esta semana, el listado de los 10 aspirantes para la Fiscalía General de la República (FGR) y mandará las propuestas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que mande la terna y de ahí salga la persona titular de la FGR en sustitución de Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la lista de 10 nombres que enviarán a la presidenta, Claudia Sheinbaum, se integrará con quienes quieran participar en este proceso y que cumplan los requisitos.

“La lista de estas 10 personas la enviamos a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos enviará de esta lista a tres seleccionados por parte de ella y de estas tres personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias y se determinará quién será la propuesta para que ocupe esta titularidad”, y con ello se sabrá quién va a sustituir a Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR.

Designación del nuevo fiscal

La lista será integrada de acuerdo con las personas que se inscriban para competir en el proceso y será definida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado que está integrada por los coordinadores de todos los partidos políticos, pero en la que Morena tiene un voto ponderado, es decir, tiene mayoría.

En un video mensaje, la presidenta del Senado, informó que esta semana también se va a aprobar que el 3 de mayo sea el Día contra los Desastres Químicos en México. “Esto en conmemoración del desastre químico que existió en el caso de la empresa Anaversa”, una planta de plaguicidas instalada en Córdoba, Veracruz y que explotó en 1991.

La senadora de Morena, dijo que también tendrán la visita del presidente de Singapur. “Este es un evento diplomático que vamos a llevar a cabo con la representatividad de los diferentes senadores de la República”.

