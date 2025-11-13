Municipio impulsa nuevas jornadas de Latidos Vecinales en tres colonias de la capital (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de noviembre. Del jueves 13 al sábado 15 de noviembre, el programa Latidos Vecinales se desplegará en tres puntos de la capital para acercar a niñas, niños y familias actividades educativas, recreativas y de participación comunitaria que fortalecen el tejido social y promueven espacios seguros.

La jornada inicia este jueves en la Cancha de la Colonia de Monte Albán, en la Agencia de San Martín Mexicapam, donde de 16:00 a 18:00 horas se ofrecerán talleres creativos, dinámicas de prevención, juegos formativos, activación física, actividades ambientales y módulos de orientación, con el propósito de impulsar la convivencia y el aprendizaje.

El viernes 14 de noviembre, las actividades se trasladarán a la colonia América Sur, de 17:00 a 19:00 horas, con propuestas como talleres de papalotes, juegos de valores, dinámicas en inglés, educación ambiental, activación física, pláticas motivacionales y módulos de apoyo ciudadano, acercando herramientas lúdicas y formativas a las familias de la zona.

Finalmente, el sábado 15 de noviembre, Latidos Vecinales llegará a la Colonia Volcanes, donde la jornada se realizará en La Galera, ubicada en Cofre de Perote s/n entre las calles Tancítaro y Jorullo, de 9:00 a 11:00 horas. En este espacio se desarrollarán talleres de lectura, actividades de convivencia, dinámicas de valores, juegos educativos, activación física y módulos de atención, para seguir promoviendo entornos seguros y de desarrollo para la niñez.

Con estas acciones, el Municipio de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de llevar actividades de bienestar y formación a diferentes colonias y agencias, construyendo una ciudad más cercana, activa y llena de oportunidades para su gente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir