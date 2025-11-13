Autorizan ropa abrigadora a estudiantes del COBAO Huajuapan (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 13 de noviembre. El director del Colegio Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) plantel 08 Huajuapan, Ubaldo Maximino Sánchez Méndez, comunicó que por las bajas temperaturas que se siguen presentando, acordaron modificar el uniforme escolar de la institución.

“Como todo sabemos después del acercamiento del frente frío en 48 horas bajo demasiado la temperatura en diferentes lugares, y aquí en Acatlima donde se ubica el plantel 08 no fue la excepción. Estamos en la etapa preventiva porque vienen encuentros deportivos, artísticos, culturales y académicos. No queremos que nuestros alumnos estén enfermos en este momento, igual que el resto de alumnos porque vienen los exámenes del segundo parcial y el final, pero sobre todo por su salud”, indicó.

Agregó que los motivos antes citados, acordaron como medias urgentes, la mañana del martes con el personal docente, y además notificaron a las y los jefes de los grupos, que las alumnas pueden reemplazar la falda por pantalón de mezclilla, los zapatos por tenis, pero deberán portar de manera obligatoria playera y suéter escolar, y podrán portar una chamarra extra para cubrirse del frío.

Sánchez Méndez señaló que los estudiantes hombres seguirán llevando el uniforme escolar, sin ninguna modificación, pero para mitigar el frío, también podrán portar una chamarra adicional.

“Ahorita vamos hacer un corte hasta el 19 de noviembre, el 20 vamos a participar en un desfile, y el 21 valoramos si sigue el frío, continuaremos con estas características de vestuario a nuestros alumnas y alumnos. Creemos que así va cerrar el ciclo escolar, sí es que sigue el problema del frio”, adelantó.

El director del Cobao en Huajuapan reveló que algunos alumnos empiezan a presentar cuadros respiratorios, a quienes les pidieron que usen cubrebocas, gel y toallitas antibacteriales para evitar contagios.

Apuntó que la enfermera y los perfectos están al pendiente de la salud de los alumnos, además de emitir medidas de higiene y prevención para evitar más enfermedades respiratorias.

