Visitará autoridad municipal secundaria de Tlaxiaco; alumnos piden remplazo de impermeabilización (14:30 h)

Huajuapan de León, Oax. 13 de noviembre. Tras la protesta que hicieron profesores, padres de familia y estudiantes de la Escuela Secundaria General “Nueva Imagen” en la ciudad de Tlaxiaco, la autoridad municipal se comprometió a realizar un recorrido para verificar los desperfectos que tiene la institución educativa.

De acuerdo a la información que difundió la secundaria por medio de redes sociales, la institución ubicada en el barrio San Pedro, solicitó reemplazar la impermeabilización de los salones, que fueron construidos hace 28 años.

Señalaron que la impermeabilización actual se está levantando, provocando que ingrese el agua por diversas partes de los techos de los salones, que presentan otros daños como fisuras.

Revelaron que el agua esta causando daños en los muebles, material didáctico, aparatos electrónicos y en la dirección se está humedeciendo la documentación oficial.

Detallaron que el 5 de junio entregaron la solicitud al gobernador y fue autorizada, en julio por escrito recordaron a la presidencia de lo acordado, al igual que el 26 de agosto, y el 7 de octubre platicaron con el presidente municipal de Tlaxiaco, quien dijo que después de la fiesta se atendía el tema.

Por la falta de respuesta y atención, los alumnos, padres de familia y profesores, decidieron protestar con pancartas la mañana del martes en el corredor del palacio municipal de la ciudad de Tlaxiaco.

De acuerdo a lo que publicó la secundaria en su página oficial de Facebook, una comisión del Ayuntamiento de Tlaxiaco, acudió a platicar con los inconformes para después acordar el día 18 de noviembre, visitarán la secundaria para efectuar un recorrido y elaborar el presupuesto para atender las goteras y daños estructurales que afectan diversos espacios del plantel.

