Municipio clausura establecimiento tras disparos en Bustamante esquina Periférico, detienen a involucrados (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. El Municipio de Oaxaca de Juárez informa que, la mañana de este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Vecinal, a través del Mando Coordinado, atendieron de forma oportuna un reporte en Periférico esquina Bustamante, en el Centro de la ciudad.

Como resultado de la intervención, no se reportan personas lesionadas. Los cuerpos de seguridad lograron la detención de los presuntos involucrados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

De igual manera, el establecimiento comercial donde se suscitaron los hechos fue clausurado, tras detectarse irregularidades en su operación.

Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las vecinas y vecinos de Oaxaca de Juárez.

