Asiste Salomón Jara a la inauguración de los juegos deportivos en San Melchor Betaza que fomentan vida saludable y participación comunitaria (15:00 h)

San Melchor Betaza, Oax. 15 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz asistió a la inauguración de los juegos deportivos en San Melchor Betaza, como parte de las actividades de la Guelaguetza Serrana 2026.

Desde esta tierra milenaria enclavada en la Sierra de Juárez, el Mandatario estatal festejó el orgullo y tradición de los pueblos originarios con la Carrera Atlética 8K Trail, una competencia abierta al público en general, en las categorías libre femenil y varonil.

En esta justa deportiva a la que asistieron más de 40 personas, se entregaron playeras y medallas conmemorativas a todas las y los participantes.

A través del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca (Indeporte) se premió en la categoría libre femenil a Fabiola Ponce, quien obtuvo el primer lugar y fue acreedora a 5 mil pesos; en tanto, el segundo fue para Hoshi Jaimez Díaz, quien obtuvo 4 mil pesos; mientras que el tercero, Edith Méndez, con 3 mil pesos.

En la libre varonil, el primer puesto fue para Reynaldo Pacheco Rojas, quien recibió 5 mil pesos; la segunda posición fue alcanzada por José Armando Martínez Bautista, quien recibió 4 mil pesos; y el tercero lo alcanzó Daniel Osorio Bernal con 3 mil pesos.

En el marco de la fiesta patronal de la comunidad también se llevará a cabo la 3ra edición del torneo de Básquetbol “San Melchor Betaza 2026”, en las categorías femenil y varonil libre.

Esta actividad tiene como propósito alejar a la juventud de conductas de riesgo, promover un estilo de vida activo y saludable, impulsar la equidad de género,inclusión social y la formación de valores como: el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina; elementos clave para el desarrollo integral de las y los participantes.

El director del Indeporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez destacó que esta jornada es motivada por el Gobernador de Oaxaca, al tiempo que deseó éxito a todas y todos los participantes.

“Felicidades a cada uno de ustedes por participar en estas actividades deportivas que ayudan en la salud y en la convivencia de los jóvenes de esta región “ expresó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco.

El Gobierno del Estado incentiva la participación, el espíritu competitivo en un ambiente sano y promueve la actividad física.

