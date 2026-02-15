Localizan cuerpo sin vida, maniatado y con signos de tortura en Xoxocotlán (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. La violencia sigue sin ser contenida por los diversos cuerpos policíacos en la entidad oaxaqueña, pues diariamente se dan casos de ejecuciones, ataques armados en el considerado quinto estado más seguro del país.

Prueba de ello es que esta mañana fue localizado el cuerpo sin vida en jurisdicción de la agencia de policía de San Javier perteneciente a la Ciudad de Santa Cruz Xoxocotlán conurbada a Oaxaca de Juárez.

Hasta el momento no ha sido identificado el masculino que fue hallado en el camino que conduce de San Javier a la colonia Los Huertos.

La víctima presentaba signos de tortura, además de estar amordazado, y maniatado de pies y manos, y junto un narcomensaje de advertencia “Esto le va a pasar a los que sigan cobrando piso. Chapulines”.

El cuerpo tirado a un lado de la carretera se encontraba semindesnudo con una trusa y el pantalón de mezclilla en color azul a la altura de los pies.

Luego de las llamadas de emergencia corporaciones policíacas hicieron acto de presencia para corroborar los hechos y acordonar la zona para las diligencias correspondientes por parte de personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

