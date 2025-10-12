Se prevén lluvias de variable intensidad en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén áreas de chubascos y lluvias de intensidad variable, con probabilidad de ser localmente fuertes en zonas aisladas de la Sierra Sur y Costa.

Estas condiciones se deben al paso de la onda tropical número 37, que transitará durante este domingo al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, y que al asociarse con la vaguada monzónica impulsará humedad hacia el interior del estado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera que durante las horas centrales del día se presenten periodos de cielo despejado, lo que podría generar radiación solar y ligeros aumentos en la temperatura.

En las zonas serranas persistirán áreas de niebla densa que pueden reducir la visibilidad horizontal.

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) informó sobre la posible formación de un área de baja presión en las inmediaciones de la costa sur de México hacia mediados de la próxima semana, la cual presenta una probabilidad del 40 por ciento de desarrollo ciclónico en 7 días.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

• Mixteca, mínima de 14 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 33 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

