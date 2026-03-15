Muere primogénito del director general de BBVA en trágico accidente en la autopista Toluca-Valle de Bravo (21:42 h)

Estado de México, 14 de marzo. Un trágico accidente automovilístico ocurrido la tarde del viernes en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del kilómetro 36, dejó como saldo tres jóvenes fallecidos y tres más gravemente heridos. Entre las víctimas se encuentra Diego Osuna Miranda, primogénito de Eduardo Osuna, director general de BBVA, así como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna. El menor de 17 años viajaba junto a sus acompañantes en una camioneta Suburban blindada de color negro, que terminó volcada y destruida tras impactar violentamente contra una unidad de carga Izuzu cerca de las 19:00 horas.

En el choque, una de las víctimas quedó desmembrada, mientras que los lesionados —identificados como Andrés Gutiérrez Olvera (17), Eduardo Fleischmann De Garay (17) y Alejandro Díaz Marín (19)— fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja y trasladados a un hospital.

El operador de la otra unidad, identificado como Alex, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al lugar para realizar las diligencias y el levantamiento de los cuerpos, mientras la circulación en ambos sentidos de la autopista tuvo que ser cerrada.

La Fiscalía estatal informó que se realizarán los peritajes correspondientes para determinar cuál de los conductores invadió el carril contrario y provocó el accidente. El hecho ha generado conmoción por la relevancia de las víctimas y la magnitud del siniestro.

la-guardia.com.mx

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