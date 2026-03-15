Dos muertos y 9 lesionados deja accidente en Guelatao, trocero se impacta contra vivienda (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), informa que, en estrecha coordinación con las autoridades municipales de Guelatao de Juárez, se ha brindado atención inmediata tras el accidente de un camión tipo trocero, ocurrido en esta comunidad de la Sierra de Juárez.

De acuerdo con la autoridad, la unidad impactó contra una vivienda frente a asistentes que se encontraban en el marco de la Copa Benito Juárez.

Derivado de este acontecimiento, lamentablemente, se confirma el fallecimiento de dos personas.

Al momento, ocho pacientes reciben atención médica en el hospital de Ixtlán de Juárez y un herido de gravedad fue referido al Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”.

Las instancias del Gobierno del Estado trabajan en coordinación con autoridades municipales, y mantienen activo el protocolo de emergencia para garantizar el apoyo médico y el traslado de las personas lesionadas.

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