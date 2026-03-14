Escena aterradora en la lucha libre: Árbitro sufre convulsiones tras brutal golpe en el ring (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. Momentos de tensión se vivieron durante una función de Ohio Valley Wrestling, luego de que un árbitro sufriera una emergencia médica en plena lucha tras recibir un fuerte golpe durante el combate.

El incidente ocurrió durante una pelea denominada “Four Corners of Chaos”, cuando el luchador Brendan Balling se lanzó desde la tercera cuerda para ejecutar un movimiento aéreo sobre su rival Tony Evans. Sin embargo, en medio de la acción, el árbitro Dallas Edwards fue empujado accidentalmente hacia la trayectoria del salto, lo que provocó que recibiera el impacto directo y cayera con fuerza sobre el ring.

Tras el golpe, Edwards quedó tendido sobre la lona y comenzó a presentar convulsiones, lo que generó preocupación entre los asistentes y quienes seguían la transmisión del evento. En un inicio, el combate continuó mientras el árbitro permanecía en el suelo, lo que posteriormente provocó críticas de aficionados y miembros de la comunidad luchística por la forma en que se manejó la situación.

Finalmente, la lucha fue detenida y el personal médico ingresó al ring para atender al oficial. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para realizarle estudios médicos y evaluar la gravedad de la lesión.

Horas después del incidente, la propia empresa emitió un comunicado confirmando que Edwards sufrió una emergencia médica durante el evento y que estaba recibiendo atención especializada. De acuerdo con reportes posteriores, el árbitro se encontraba consciente y estable mientras era monitoreado por los médicos.

La situación también provocó reacción en redes sociales, donde varios luchadores y fanáticos cuestionaron que el combate continuara durante varios segundos mientras el árbitro permanecía inmóvil sobre el ring. El caso volvió a abrir el debate sobre la seguridad dentro de los espectáculos de lucha libre, donde el riesgo físico sigue siendo una constante para los participantes.

Publimetro

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