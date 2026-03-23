Muere Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma OnlyFans (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Leonid Radvinsky, fundador y dueño de la plataforma de contenido exclusivo conocida como “OnlyFans”, murió a la edad de 43 años. De acuerdo con la información, el famoso empresario falleció luego de una larga lucha contra el cáncer que le habían diagnosticado.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, informó un portavoz de la plataforma a TMZ.

Además de darse a conocer la muerte del empresario, su familia pidió respeto y privacidad debido al duro momento que están pasando. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles acerca del diagnóstico al que se enfrentó Radvinsky en los últimos meses.

¿Quién era Leonid Radvinsky?

Radvinsky nació en la ciudad de Odesa, Ucrania, y desde muy pequeño se mudó con su familia a Chicago, en los Estados Unidos. Poco se sabe acerca de su vida privada debido a que el empresario no solía brindar entrevistas acerca de sus negocios o de lo que sucedía en su círculo más íntimo.

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En 2018 adquirió Fenix International Limited, la empresa propietaria y gestora de OnlyFans, esto con el objetivo de potenciar la plataforma. Bajo su gestión, la aplicación de contenido exclusivo vio un repentino crecimiento a la hora de incluir material explícito bajo una membresía de pago.

En 2024, OnlyFans reportó tener más de 4.6 millones de cuentas de creadores y cerca de 377 millones de usuarios. Se estima que la plataforma llegó a generar ingresos que alcanzaron los 1400 millones de dólares, posicionándose como una de las páginas más rentables debido al contenido explícito mostrado en ella.