Bill Cosby deberá pagar 19 millones de dólares tras ser declarado culpable de drogar y violar a una camarera en 1972 (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Este lunes, y tras tres días de deliberaciones, un jurado de Santa Mónica (Los Ángeles, California) ha declarado culpable al actor Bill Cosby (de 88 años) de drogar y violar a una mujer llamada Donna Motsinger (de 84) en 1972. En aquel momento, hace ya 54 años, Motsinger era una camarera en Sausalito, una pequeña localidad costera junto a San Francisco, que, tras conocerle en un restaurante, acompañó a Cosby a uno de sus espectáculos cómicos. Ahora Cosby deberá afrontar el pago de 19,25 millones de dólares en daños. Antaño uno de los cómicos más famosos del mundo, ahora Cosby tiene dificultades financieras; sus abogados han declarado en alguna ocasión que no hace frente a sus facturas.

En su declaración, ocurrida a lo largo de la semana pasada, la demandante aseguró que el cómico admitió haber logrado recetas de metacualona, un sedante, depresor del sistema nervioso similar a los barbitúricos, gracias a un ginecólogo al que conoció en una partida de póker, y que tenía pensado usarlos para dárselos a mujeres y aprovecharse de su estado de inconsciencia para abusar sexualmente de ellas. Según Motsinger, Cosby le ofreció una copa de vino mientras iban en su limusina, y también lo que ella pensó que era una aspirina. Sin embargo, tras eso solo recuerda haberse desvanecido y despertar, ya al día siguiente, vestida únicamente con su ropa interior.

Aunque haya pasado más de medio siglo desde que ocurrieron los hechos, el juicio ha sido posible porque el artículo 199 del Código Penal de California establece que no hay tope de tiempo establecido para denunciar y juzgar los delitos de caracter sexual, ya que estos no prescriben.

Por su parte, el cómico insiste en que el encuentro, como todos de los que ha sido acusado, fue “consensuado”; ha reconocido que persiguió a mujeres con el objetivo de tener relaciones sexuales con ellas pero, como siempre repite, con su permiso. Sin embargo, ahora el jurado ha dejado abierta la posibilidad de que Cosby afronte también daños punitivos por haber actuado con “malicia, opresión o fraude”. La abogada del actor ha afirmado que están “muy decepcionados” por la decisión y que apelarán la misma. La letrada, además, ha afirmado que el actor, padre de la comedia en Estados Unidos y ganador de cinco premios Emmy, está siendo injustamente juzgado y que se ha convertido en, según sus palabras, un objetivo del movimiento MeToo.

Cosby ya cumplió condena en la cárcel desde 2018 hasta 2021 (cuando esta fue anulada) por haber abusado de Andrea Constand, una exjugadora de baloncesto a la que drogó y agredió sexualmente en 2004. Entonces fue condenado a entre tres y 10 años de sentencia en una cárcel de máxima seguridad en Filadelfia. Hace una semana, durante la vista por el actual caso de 1972, Constand fue una de las tres testigos que declararon —y lo hizo durante horas— para apoyar a Motsinger. Ella misma contó que Cosby le había dado tres pastillas, supuestamente para calmarla, pero que en realidad la dejaron del todo incapacitada, con la visión nublada, sin poder hablar ni apenas moverse, hasta quedar inconsciente.

Por su parte, Motsinger ha declarado a la salida del juzgado que para ella lo importante era que la creyeran y que Cosby “de alguna manera, tuviera que rendir cuentas por lo que hizo”. También ha asegurado que la sentencia de 19 millones es “la guinda del pastel”: “Han tenido que pasar 54 años para que se hiciera justicia, y sé que para el resto de las mujeres esto no supone una reparación completa, pero espero que les sirva de algo”.

El País

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