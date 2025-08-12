Mototaxista es atacado a balazos en la octava sección Cheguigo, en Juchitán (23:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 11 de agosto. Un mototaxista fue atacado a balazos en la calle Emilio Carranza, en la octava sección Cheguigo, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

Testigos alertaron a las autoridades al encontrar a la víctima gravemente herida y desangrándose en plena vía pública.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar de inmediato, junto con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado, identificado como Manuel González, vecino de la misma sección Cheguigo.

Debido a la gravedad de las heridas, Manuel fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre los agresores ni el posible móvil del ataque.

La zona fue acordonada por elementos policiacos en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

