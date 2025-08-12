Prevén tormentas eléctricas, rachas de viento y posible granizo por la tarde en Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que la tarde de este martes se tendrá un aumento en la inestabilidad con abundante nubosidad en evolución y chubascos acompañados de tormentas eléctricas y rachas de viento con probables áreas de granizo.

Además de la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico en combinación con bajas presiones, efectos orográficos y el calentamiento diurno que seguirán manteniendo condiciones de cielo despejado por la mañana.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas tendrán pocos cambios, permaneciendo valores altos en la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan; las mínimas estarán ligeramente frescas con brisas normales en la zona costera.

Las temperaturas para este martes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

• Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

• Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir