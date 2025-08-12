Asesinan a otro menor por deuda económica de familia (21:51 h)

Estado de México, 11 de agosto. Una menor, de solo 12 años, fue asesinada este lunes cuando se encontraba junto a su madre en una vivienda del municipio de Chalco, en la zona oriente del Estado de México.

La víctima fue identificada como Dulce ‘N’, quien vivía en compañía de su madre, su hermano y su abuela, y que aparentemente fue herida de muerte por una deuda económicamente de la familia.

Sujetos irrumpieron y dispararon contra la familia

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, en una vivienda de lámina y cartón ubicada sobre la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez, en el poblado de San Pablo Atlazalpan.

De acuerdo con informes preliminares, la madre, identificada como Bianca de 28 años de edad, solicitó apoyo a la Policía, luego de que varios sujetos abordo de motocicletas ingresaron a su domicilio de forma violenta.

Presuntamente, sin mediar palabra comenzaron con detonaciones de arma de fuego en contra de los inquilinos.

Las balas impactaron a la menor en la altura del pecho y las piernas, y aunque se solicitó la presencia de unidades médicas, al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En tanto del menor logró ponerse a salvo al correr a un campo de siembra, que le permitió salvar la vida. De inmediato, la madre pidió apoyo a los elementos de seguridad, quienes les desplegaron un fuerte operativo en la zona.

Al sitio llegó personal de la Fiscalía mexiquense para realizar el levantamiento del cuerpo y acordonar el perímetro para el inicio de las investigaciones. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

