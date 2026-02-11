Morena Oaxaca respalda ajustes anunciados en el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña (17:10 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. En relación con los recientes anuncios realizados por la Administración Estatal que encabeza el Gobernador Salomón Jara Cruz sobre cambios en su gabinete, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Oaxaca, observa este ajuste positivamente, expresó su dirigente estatal, Emmanuel Navarro Jara.

Desde antes del proceso de consulta ciudadana, en materia de revocación de mandato, el Gobernador había anunciado públicamente la posibilidad de realizar ajustes en su equipo de trabajo como parte de una evaluación permanente del desempeño gubernamental. En ese sentido, los cambios forman parte de una dinámica de revisión responsable y no de una reacción improvisada, detalló.

En entrevista , explicó que Morena Oaxaca reconoce el ejercicio de análisis profundo y autocrítica gubernamental derivado del mensaje expresado por la ciudadanía el pasado 25 de enero.

Nuestro movimiento sostiene que el pueblo es sabio y que su voz orienta el rumbo de los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación. Escuchar y actuar en consecuencia no es debilidad, es congruencia democrática.

Una amplia mayoría de las y los oaxaqueños respalda el proyecto de la Primavera Oaxaqueña y reconoce los avances alcanzados en la transformación del estado. Sin embargo, también es legítimo admitir que existen áreas susceptibles de mejora y demandas ciudadanas que requieren mayor atención, especialmente en los centros urbanos.

Por esa razón en Morena, observamos que en una primera etapa, los esfuerzos del Gobierno Estatal se concentraron en comunidades con mayor rezago histórico, atendiendo una deuda social profunda. Esta prioridad implicó que otras necesidades no fueran atendidas con la prontitud esperada. Hoy se abre una nueva fase de fortalecimiento y equilibrio territorial.

Por esa razón vemos positivamente el anuncio de que en esta segunda etapa de la administración, se impulsará un proyecto específico para modernizar los centros urbanos de todas las regiones del estado, con énfasis en el crecimiento económico, el mejoramiento de infraestructura y el combate a la inseguridad, principales demandas de la ciudadanía.

Consideramos saludable y necesario que el gabinete legal y ampliado se encuentre bajo revisión y evaluación objetiva. Este escrutinio permitirá ajustes de fondo en secretarías y organismos públicos, así como la reorientación de políticas, programas y acciones para alinearlos con las exigencias sociales.

Los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen como misión servir al pueblo y vemos en esta nueva etapa del Gobierno Estatal el compromiso con la austeridad, la lucha contra la corrupción y la voluntad de corregir errores para fortalecer el proyecto de transformación, concluyó el presidente de Morena en Oaxaca.

