Se benefician habitantes con el programa “Abrigando Corazones” en Nochixtlán (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de febrero. En el municipio de Asunción Nochixtlán, se implementa el programa “Abrigando Corazones”, con entrega de cobijas a las y los habitantes en agencias municipales.

Este programa es una suma de esfuerzos de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Oaxaca y municipio de Asunción Nochixtlán.

Por medio de un video que publicó en su red social de Facebook, el presidente municipal Alfredo Feliciano López Santiago, compartió que entregaron cobijas en la agencia de Santiago Ixtaltepec.

“Amigas y amigos, el día de hoy los saludo desde Santiago Ixtaltepec, iniciamos esta mañana en territorio; estamos recorriendo las agencias, saludándolos a nuestras amigas y amigos. Nos da sobre todo recibir estas muestras de cariño, pero sobre todo ponernos a la orden, para seguir trabajando con las autoridades electas de este 2026. Estamos recorriendo con el DIF Municipal y presencia del DIF estatal”, indicó.

Reiteró su apoyo a las autoridades auxiliares de Asunción Nochixtlán, además de estar convencido que solo trabajando de la mano pueden fortalecer el bienestar de cada una de las comunidades.

“Agradecer muchísimo a la Irma Bolaños por el apoyo que ha hecho y entregado a Asunción Nochixtlán, las agencias con este programa que se llama “Abrigando Corazones”, es un programa muy sencillo, donde se le hace entrega de una cobija a diferentes adultos mayores, pero también en algunas ocasiones algunas agencias y a toda la comunidad”, expresó.

El programa “Abrigando Corazones” tiene como objetivo atender las necesidades y apoyar a las familias más vulnerables en esta temporada invernal.

La actividad brindará cobijo de manera prioritaria a la población que habita en las zonas altas del territorio estatal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir