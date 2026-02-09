Miguel Díaz-Canel agradece a México envío de ayuda humanitaria a Cuba (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. A través de su cuenta de X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a México el envío de ayuda humanitaria para la población. Esto luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la partida de dos buques de la Armada con rumbo a la isla caribeña.

“Gracias #México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a #Cuba”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De acuerdo con la información, estos dos buques llevan más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla caribeña. A través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, ambos barcos zarparon del puerto de Veracruz el pasado 8 de febrero.

“El Buque Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal”, informó la SRE en su comunicado.

Se espera que este busque con ayuda humanitaria pueda llegar a Cuba en los próximos cuatro días para atender a la población. Esto con el objetivo de no dejar desprotegido a la población civil cubana.

SRE |

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está usando todas las vías diplomáticas y busca que haya sensibilidad para retomar el envío de petróleo a Cuba.

Esto luego de que Donald Trump anunció que aplicaría aranceles a todos los países que decidieran vender crudo a la isla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir