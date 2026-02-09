Prorroga Jara cambios en su Gabinete, asegura que no serán cambios cosméticos, hará un “relanzamiento de su Gobierno” (10:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Tras prorrogar una semana más los cambios en su gabinete, el gobernador Salomón Jara Cruz manifestó en su conferencia mañanera que éstos “No se tratarán de cambios cosméticos sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”.

El Mandatario mencionó que acusó recibo el mensaje que la ciudadanía oaxaqueña le envió durante la Revocación de Mandato el pasado 25 de enero pese a que tener la mayoría que apoya su proyecto de la Primavera Oaxaqueña, sin embargo, “existen diversas voces que nos dicen que es necesario hacer cambios y ajustar algunas de nuestras estrategias”.

“Por eso como ha sido a lo largo de mi vida y de nuestra lucha los vamos a escuchar y los vamos a atender con la autocrítica que el momento demanda”, dijo en su mensaje.

En su mañanera, Jara Cruz, informó que posponía el anuncio de los cambios de su gabinete que originalmente sería mañana, para el próximo miércoles 18 de febrero, en el habrá de hacer un “relanzamiento de su Gobierno”.

“Por ello en lugar de presentar algunos cambios mañana, la próxima semana el día miércoles 18 vamos a presentar un relanzamiento del gobierno que va a incluir cambios en las secretarías y en los organismos públicos”.

“Soy una persona que sabe escuchar y tengo la humildad suficiente para aceptar que aún tenemos que trabajar mucho para estar a la altura de las expectativas sociales porque la Primavera Oaxaqueña es un gobierno del pueblo y para el pueblo y así vamos a seguir”.

Dijo que ha recibido el mensaje de las comunidades y sobre todo de las grandes ciudades y que en esta primera mitad de su Gobierno los esfuerzos las concentró en las comunidades rurales y con mayor rezago lo que implicó que las demandas de otros sectores no fueron atendidas con la celeridad que ellas mismas demandan.

Por ello, indicó que en esta segunda parte de su Administración va a impulsar un proyecto específico para los centros urbanos de todas las regiones con la finalidad de modernizarlos e impulsar su desarrollo, generando oportunidades para el crecimiento económico la mejora de su infraestructura y el combate a la inseguridad, “que son las principales demandas que nos ha expresado la ciudadanía en nuestros recorridos por todo el territorio de Oaxaca”.

Manifestó que va a reorientar políticas, programas y acciones para enfocarse en la atención de aquellos temas y problemáticas que la sociedad les está señalando.

“No se trata de cambios cosméticos se los digo con toda sinceridad sino de un ajuste acorde a la exigencia ciudadana”.

Subrayó que la Cuarta Transformación tiene como principios fundamentales el amor al pueblo y el trabajo a favor de quienes menos tienen y que desde el inicio de su Administración ha encabezado un gobierno honesto y cercano a la gente, invirtiendo recursos históricos en obras y programas sociales.

Dijo que en esta segunda etapa de su Gobierno va a profundizar la transformación del estado no sin antes hacer eco de legítimo reclamo ciudadano.

“Por eso vamos a hacer ajustes de fondo y vamos a corregir errores”.

Recalcó que su compromiso es con todas y todos los oaxaqueños “vamos a priorizar los rubros de seguridad, salud, caminos, baches y servicios públicos, agua, alumbrado, ordenamiento de transporte público, etcétera”.

“vamos a profundizar la política de austeridad, la lucha contra la corrupción y el nepotismo y sobre todo vamos a seguir construyendo un Oaxaca con mayor seguridad, justicia y bienestar”.

