Ataque armado irrumpe en comedor de Zanatepec y deja un muerto (11:30 h)

Edwin Meneses

Santo Domingo Zanatepec, Oax. 9 de febrero. La violencia volvió a sacudir la región del Istmo de Tehuantepec durante la madrugada de este lunes 9 de febrero, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos al interior de un establecimiento de comida.

El ataque ocurrió dentro del comedor “Zuly”, ubicado en la agencia municipal El Jícaro, donde un sujeto armado ingresó y disparó de manera directa contra la víctima. Tras la agresión, el hombre quedó tendido en el lugar, sin que pudiera recibir auxilio.

El fallecido fue identificado como Carlos Eduardo A. A., de 34 años de edad, originario de esta misma población. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Elementos de seguridad arribaron al sitio para acordonar la zona, mientras personal correspondiente realizó las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía inició la carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

