Miércoles de accidentes de motociclistas en carreteras de Oaxaca (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Miércoles trágico para motociclistas en carreteras de Oaxaca, en dos hechos diferentes que dejó como saldo de varias personas lesionadas y daños materiales.

El primero de ellos se dio sobre la carretera federal 175 a la altura del kilómetro 29 cerca de la gasolinera Maya en jurisdicción de Ocotlán de Morelos, Oaxaca en donde dos motocicletas chocaron entre sí dejando a sus conductores lesionados.

La primera unidad es una motocicleta marca Husqvarna, color blanco y negro, con placas de circulación 15SZU7 del estado, de Oaxaca el cual era conducido por Luis A., con domicilio en Ocotlán, mismo que resultó lesionado con fractura en la clavícula el cual no pone en riesgo su vida.

La otra motocicleta involucrada es una Italika color negro con placas 67XSF6 conducido por José O. C.O., de 16 años de edad con domicilio en Zimatlán de Álvarez quien resultó con lesiones leves.

Ambos fueron valorados por el paramédico Marco A. D. M., de la ambulancia de Protección Civil de Ocotlán.

Mientras que en la carretera federal 190 se dio otro hecho de tránsito que dejó dos personas lesionadas y que fueron trasladados para su atención médica, uno de ellos en código rojo y otro en amarillo.

Los hechos se dieron en el kilómetro 31+800 en jurisdicción de Tlacolula de Matamoros.

En ese lugar fueron localizados dos personas heridas, uno que viajaba a bordo de una motocicleta marca Honda con placas 39SZM1 del estado de Oaxaca, conducida por Juan D. H., de 22 años de edad con domicilio en Ciudad Yagul, Tlacolula, quien fue atendido por personal de Protección Civil municipal de Tlacolula.

De igual manera, en el lugar se encontraba una persona atropellada quien cruzaba la carretera y de quien se desconocen sus generales ya que fue trasladado por personal de la Cruz Roja a bordo de la ambulancia162 para su atención médica inmediata a la ciudad de Oaxaca por la gravedad de sus lesiones.

En ambos accidentes, elementos de la Policía Vial Estatal abanderon los hechos para evitar que sucediera otro percance.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir