Con 17 diálogos vecinales, Oaxaca de Juárez consolida un gobierno cercano y de territorio (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Con la realización con el Diálogo Vecinal número 17 en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en el Infonavit Primero de Mayo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reafirmó su compromiso de ser un gobierno de territorio, cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

En esta jornada, encabezada por el presidente municipal Ray Chagoya y con la participación de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Gaby García, se atendieron las peticiones de vecinas y vecinos, en su mayoría personas mayores.

Es importante mencionar que se tiene un balance acumulado de más de 15 mil personas atendidas y 3 mil solicitudes recibidas desde el inicio de la administración a lo largo de este ejercicio de participación ciudadana.

Las y los asistentes contaron con una mesa especial de atención sobre el programa “Septiembre, mes del testamento”, y de servicios de la Fiscalia General del Estado (FGEO), además de acceder a servicios como la vacunación para mascotas, entre otras acciones que fortalecen el bienestar en los barrios, colonias y agencias de la capital.

Con este esfuerzo, el Gobierno Municipal impulsa un ejercicio de cercanía que escucha, atiende y da respuesta directa a la voz de vecinas y vecinos, consolidando así una ciudad con más orden, energía y participación.

