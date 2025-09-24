Lex Ashton confirma que iba por “6 alumnos” en el CCH Sur y mató a uno (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El brutal ataque registrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur sigue generando conmoción. El presunto agresor, identificado como Lex Ashton, de 19 años, confesó que su intención era acabar con la vida de seis estudiantes.

“Yo me quería chingar a seis cabrones… solo se pudo uno porque otro me agarró”, reveló el joven durante su detención, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez.

El ataque y las víctimas de Lex Ashton

La víctima mortal fue Jesús Israel, estudiante de 16 años, quien se encontraba con su novia en el estacionamiento del plantel cuando Ashton lo golpeó y posteriormente lo hirió en el cuello con una guadaña. La necropsia determinó que el deceso fue ocasionado por una herida punzocortante en el cuello.

Durante la agresión, un trabajador de 65 años, identificado como Armando “N”, resultó lesionado al intentar detener al atacante. Otro alumno también sufrió heridas.

Tras consumar el ataque, Ashton intentó suicidarse al lanzarse desde el segundo piso del plantel. Sobrevivió con fracturas en ambas piernas y actualmente permanece bajo custodia policial en el Hospital Regional 2 del IMSS, en Calzada de las Bombas.

Lex Ashton del CCH Sur (Carlos Jiménez)

Perfil en redes y antecedentes

En redes sociales circula un perfil a nombre de “Lex Ashton”, en el que se muestran fotografías de armas y mensajes que parecían anticipar la tragedia.

Uno de los textos más inquietantes decía: “Scum like me has the mission to reap the garbage” (“Escoria como yo tiene la misión de cosechar basura”).

Un diagnóstico elaborado por una institución pública apunta a que el joven habría sufrido bullying durante años, lo que podría haber influido en su conducta, según reveló Carlos Jiménez en X. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya abrió una investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas.

Mientras tanto, el cuerpo de Jesús fue entregado a sus familiares este martes, en medio del reclamo por mayor seguridad y atención a la salud mental dentro de las instituciones educativas.

Publimetro

