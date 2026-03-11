México vs. Italia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO juego clave en el Clásico Mundial de Béisbol 2026? (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. La Selección Mexicana de Béisbol afronta este miércoles su juego clave en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. México se mide ante Italia en el cierre de la actividad del Grupo B en Houston, duelo define a los equipos que avanzan a los cuartos de final del torneo.

El encuentro llega con un escenario abierto en la tabla de la Serie Mundial 2026 después de la sorpresiva victoria italiana sobre Estados Unidos. Con ese resultado, el último juego del grupo se convierte en un enfrentamiento decisivo para el pase a la siguiente ronda.

México vs. Italia en el Clásico Mundial: Horario y transmisión para el juego HOY

El juego ante Italia para México en el Clásico Mundial 2026 se disputa este miércoles en el Daikin Park de Houston a partir de las 5:00 pm (tiempo del centro de México).

Los aficionados podrán seguir el partido entre México vs. Italia EN VIVO a través de varias plataformas de televisión y streaming:

ESPN

Disney+

ViX

TUDN

Además, cobertura en directo mediante El Financiero Deportes

¿Cómo llega México al juego contra Italia?

México llega a este encuentro después de caer 5-3 ante Estados Unidos en Houston. El partido se definió en un explosivo tercer episodio de los estadounidenses, que fabricaron cinco carreras con cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony.

El abridor estadounidense Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, dominó a la ofensiva mexicana durante cuatro entradas, en las que permitió solo un hit y recetó siete ponches.

México reaccionó más adelante en el juego. Jarren Durán lideró la ofensiva con una noche destacada al bate.

El jardinero se fue de 4-3 con dos cuadrangulares, dos carreras anotadas y tres impulsadas, en el intento mexicano por remontar el marcador.

A pesar del empuje ofensivo, Estados Unidos aseguró la victoria cuando el relevista Garrett Whitelock cerró el juego con dos ponches y un rodado para out.

México cayó ante EU en su tercer juego en el Clásico Mundial (Foto: EFE).

Italia sorprende a Estados Unidos y toma el liderato del grupo

Italia cambió por completo el panorama del Grupo B del Clásico Mundial 2026 tras imponerse 8-6 a Estados Unidos en Houston.

La novena italiana construyó su ventaja desde temprano con cuadrangulares de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone, mientras el abridor Michael Lorenzen contuvo durante 4.2 entradas a una alineación estadounidense llena de figuras de Grandes Ligas.

Italia llegó a tener una ventaja de 8-0, lo que dejó en tensión al público del estadio. Estados Unidos respondió en la recta final con jonrones de Gunnar Henderson y Pete Crow-Armstrong, además de un sencillo productor de Roman Anthony, pero la remontada se quedó corta.

El juego terminó cuando el relevista Greg Weissert ponchó a Aaron Judge, capitán estadounidense, con el potencial empate en la alineación.

Con ese resultado, Italia se mantiene como el equipo más encendido del Grupo B y llega invicto al último partido de la fase de grupos.

Estados Unidos cayó por sorpresa en su último juego y ahora depende de lo que hagan México e Italia. EFE/ Carlos Ramírez (Carlos Ramírez/EFE)

Así va la tabla del Grupo B del Clásico Mundial

Tras los resultados recientes, el Grupo B en Houston quedó con el siguiente panorama y con un posible triple empate tras este juego:

Equipo Ganados Perdidos PCT Italia 3 0 1.000 Estados Unidos 3 1 .750 México 2 1 .667 Gran Bretaña 1 3 .250 Brasil 0 4 .000

¿Qué pasa si México le gana a Italia en el Clásico Mundial 2026?

Si México derrota a Italia, tres equipos del grupo —Italia, Estados Unidos y México— terminarían con récord de 3-1.

Ese escenario obligaría a aplicar los criterios de desempate del Clásico Mundial de Béisbol, establecidos por la organización del torneo.

Criterios de desempate en el Clásico Mundial de Béisbol

El reglamento del World Baseball Classic establece un orden específico para decidir las posiciones cuando dos o más equipos terminan con el mismo porcentaje de victorias.

Los criterios se aplican en el siguiente orden:

Resultado directo entre los equipos empatados. El equipo que haya ganado los enfrentamientos entre los conjuntos involucrados obtiene la posición superior. Menor promedio de carreras permitidas por out defensivo. Se divide el total de carreras permitidas entre los outs defensivos registrados en los juegos entre los equipos empatados. Menor promedio de carreras limpias permitidas por out defensivo. Mayor promedio de bateo en los juegos entre los equipos empatados. Sorteo. Si persiste el empate después de todos los criterios anteriores, la organización del torneo determina la posición mediante un sorteo.

