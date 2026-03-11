México vs. Italia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO juego clave en el Clásico Mundial de Béisbol 2026? (12:30 h)

El encuentro llega con un escenario abierto en la tabla de la Serie Mundial 2026 después de la sorpresiva victoria italiana sobre Estados Unidos. Con ese resultado, el último juego del grupo se convierte en un enfrentamiento decisivo para el pase a la siguiente ronda.
México vs. Italia en el Clásico Mundial: Horario y transmisión para el juego HOY
El juego ante Italia para México en el Clásico Mundial 2026 se disputa este miércoles en el Daikin Park de Houston a partir de las 5:00 pm (tiempo del centro de México).
Los aficionados podrán seguir el partido entre México vs. Italia EN VIVO a través de varias plataformas de televisión y streaming:
México llega a este encuentro después de caer 5-3 ante Estados Unidos en Houston. El partido se definió en un explosivo tercer episodio de los estadounidenses, que fabricaron cinco carreras con cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony.
El abridor estadounidense Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, dominó a la ofensiva mexicana durante cuatro entradas, en las que permitió solo un hit y recetó siete ponches.
México reaccionó más adelante en el juego. Jarren Durán lideró la ofensiva con una noche destacada al bate.
El jardinero se fue de 4-3 con dos cuadrangulares, dos carreras anotadas y tres impulsadas, en el intento mexicano por remontar el marcador.
A pesar del empuje ofensivo, Estados Unidos aseguró la victoria cuando el relevista Garrett Whitelock cerró el juego con dos ponches y un rodado para out.
Italia sorprende a Estados Unidos y toma el liderato del grupo
Italia cambió por completo el panorama del Grupo B del Clásico Mundial 2026 tras imponerse 8-6 a Estados Unidos en Houston.
La novena italiana construyó su ventaja desde temprano con cuadrangulares de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone, mientras el abridor Michael Lorenzen contuvo durante 4.2 entradas a una alineación estadounidense llena de figuras de Grandes Ligas.
Italia llegó a tener una ventaja de 8-0, lo que dejó en tensión al público del estadio. Estados Unidos respondió en la recta final con jonrones de Gunnar Henderson y Pete Crow-Armstrong, además de un sencillo productor de Roman Anthony, pero la remontada se quedó corta.
El juego terminó cuando el relevista Greg Weissert ponchó a Aaron Judge, capitán estadounidense, con el potencial empate en la alineación.
Con ese resultado, Italia se mantiene como el equipo más encendido del Grupo B y llega invicto al último partido de la fase de grupos.
Así va la tabla del Grupo B del Clásico Mundial
Tras los resultados recientes, el Grupo B en Houston quedó con el siguiente panorama y con un posible triple empate tras este juego:
Equipo
Ganados
Perdidos
PCT
Italia
3
0
1.000
Estados Unidos
3
1
.750
México
2
1
.667
Gran Bretaña
1
3
.250
Brasil
0
4
.000
¿Qué pasa si México le gana a Italia en el Clásico Mundial 2026?
Si México derrota a Italia, tres equipos del grupo —Italia, Estados Unidos y México— terminarían con récord de 3-1.
Ese escenario obligaría a aplicar los criterios de desempate del Clásico Mundial de Béisbol, establecidos por la organización del torneo.
Criterios de desempate en el Clásico Mundial de Béisbol
