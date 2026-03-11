José Antonio Kast asume la presidencia de Chile (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

“Sí, juro”, expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

José Antonio Kast, de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos, con la instauración de un “gobierno de emergencia”.

“Las cosas van a cambiar”, dijo a la prensa este miércoles, minutos antes de convertirse en el nuevo mandatario.

Los chilenos abandonaron en los últimos años el anhelo de una nueva Constitución surgida con el estallido social de 2019. Boric fue uno de los principales impulsores de ese proceso que fracasó tras dos intentos de reforma.

El nuevo presidente, devoto católico y padre de nueve hijos, representa “una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia”, en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo.

Retos de Kast para su mandato

El discurso de orden de Kast atrae a chilenos que buscan un freno a la delincuencia.

“Mis expectativas son esperanzadoras con Kast. Llevamos muchos años con mucho vandalismo y mucha delincuencia en Chile”, dijo el vendedor José Miguel Uriona, de 65 años, en Valparaíso.

Aunque los asesinatos y secuestros aumentaron y han llegado al país bandas extranjeras como el Tren de Aragua, Chile es todavía uno de los países más seguros de la región. La tasa de homicidios fue de 5.4 por cada 100,000 habitantes en 2025, una de las más bajas de Latinoamérica.

Sin embargo, José Antonio Kast pronunció durante la campaña varios discursos detrás de un vidrio blindado y presentó a Chile casi como un Estado caído dominado por el narco. Arrasó en las presidenciales de diciembre frente a la izquierdista Jeannette Jara.

El ultraderechista encabezó una ceremonia a la que asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, así como Chistopher Landau, subsecretario de Estado estadounidense, y la premio Nobel venezolana María Corina Machado.

Kast se suma así a los gobiernos de derecha que crecen en la región bajo el ala de Estados Unidos.

Información y foto de: AFP/Vía: