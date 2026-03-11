Casos de sarampión en México durante 2026 ya superan el total del año pasado (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Datos de la Secretaría de Salud confirmaron que, en lo que va de 2026, los casos de sarampión en México ya superaron el total de contagios registrados durante todo el año pasado.

Lo anterior fue detallado en el informe diario que ofrece la dependencia federal, al corte del miércoles 10 de marzo.

De acuerdo con las estadísticas, en lo que va de 2026 se han contabilizado un total de seis mil 511 casos confirmados, cifra que rebasa los seis mil 452 contagios reportados en todo el 2025.

Con este incremento, el acumulado total del brote 2025-2026 asciende a doce mil 963 casos a nivel nacional.

Se han registrado un total 34 muertes por la enfermedad desde el inicio del brote, de las cuales siete han ocurrido en lo que va de 2026.

Jalisco es la entidad con el mayor número de casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, con un total de tres mil 823; le siguen Chiapas, con 570; Ciudad de México, con 464; Sinaloa, con 234, además del Estado de México con 293.

La Secretaría de Salud informó que, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026, el Sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

Como parte de esta estrategia, se refuerza el llamado a madres, padres y cuidadores para vacunar oportunamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, ya que este grupo requiere especial protección para evitar contagios y cortar cadenas de transmisión.

Estas acciones se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sector Salud: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, además de los gobiernos estatales, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

La vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo.

Personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente vacunal o presenten esquemas incompletos.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

Información de: López-Dóriga Digital

