Oaxaqueño David Colmenares queda fuera de la terna de la ASF (12:15 h)

2026/03/10  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Por unanimidad la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados desechó la aspiración del oaxaqueño David Colmenares de seguir al frente de la ASF para el periodo 2026-2034 dejándolo fuera de la terna.

FOTO: CUARTOSCURO

Los integrantes de la Comisión propusieron al Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente terna de personas aspirantes para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

La cual quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán, Luis Miguel Martínez Anzures.

https://x.com/taniarosas/status/2031415827489026286?s=20

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Fiscalía de Oaxaca obtiene vinculación a proceso y prisión contra seis detenidos por realizar disparos cerca de una escuela en San Blas Atempa (12:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Como parte de las acciones de combate a delitos de alto impacto en la región del Istmo de Tehuantepec,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: