Oaxaqueño David Colmenares queda fuera de la terna de la ASF (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Por unanimidad la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados desechó la aspiración del oaxaqueño David Colmenares de seguir al frente de la ASF para el periodo 2026-2034 dejándolo fuera de la terna.

Los integrantes de la Comisión propusieron al Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente terna de personas aspirantes para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

La cual quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán, Luis Miguel Martínez Anzures.

