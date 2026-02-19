México contará por primera vez con una moneda de 25 pesos (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. México contará por primera vez con una moneda de 25 pesos y será con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Senado aprobó la creación de tres nuevas monedas conmemorativas rumbo al torneo que se celebrará a partir del 11 de junio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El dictamen fue avalado con 94 votos a favor en la Cámara alta del Congreso de la Unión. Las piezas estarán elaboradas en oro, plata y material bimetálico, con distintas denominaciones y características, y buscan conmemorar la tercera ocasión en que México será sede de un Mundial, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Así serán las nuevas monedas del Mundial 2026

Las monedas aprobadas contemplan tres versiones distintas. La primera será de oro puro con un valor nominal de 25 pesos, lo que la convierte en una denominación inédita en la historia reciente del país. La segunda será de plata pura con valor nominal de 10 pesos. La tercera será bimetálica con denominación de 20 pesos.

De acuerdo con el dictamen, el Banco de México será titular de los derechos patrimoniales, de autor y de propiedad intelectual derivados de los diseños y de la acuñación.

En el anverso, las tres monedas llevarán el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” formando un semicírculo superior. El reverso estará a cargo del banco central e incluirá motivos alusivos al Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Monedas conmemorativas por el Mundial 2026

Durante la discusión, senadores de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México coincidieron en que estas monedas conmemorativas por el Mundial 2026 buscan subrayar la relevancia cultural, social y económica del futbol en el país.

México será sede de 13 partidos del torneo y el juego inaugural se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca. Con ello, se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Legisladores destacaron que las monedas conmemorativas no solo representan un objeto de colección, sino también una pieza que preserva la memoria histórica de un evento que forma parte de la identidad nacional.

¿Dónde conseguir las monedas del Mundial 2026?

Una vez que la iniciativa sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y las monedas sean emitidas, podrán adquirirse a través de canales oficiales. Entre ellos estarán instituciones bancarias autorizadas, la Casa de Moneda de México, plataformas especializadas en numismática y eventos oficiales relacionados con la FIFA en territorio nacional.

El Banco de México será el encargado de informar fechas de lanzamiento, precios de venta y puntos oficiales de distribución. Las autoridades recomiendan seguir únicamente canales oficiales para evitar fraudes o sobreprecios en el mercado secundario.

El impacto económico del Mundial 2026 en México

La emisión de estas monedas se da en un contexto de altas expectativas económicas. La Secretaría de Turismo estima que México podría recibir alrededor de 5.5 millones de visitantes durante el Mundial, con una derrama económica superior a 60 mil millones de pesos.

Se proyecta la creación de al menos 24 mil nuevos empleos y un ingreso adicional de más de 20 mil millones de pesos para sectores como hotelería, restaurantes y servicios turísticos. El gasto promedio por visitante se calcula en mil 165 dólares.

Especialistas del sector han señalado que la justa mundialista representa una oportunidad para consolidar a México como destino turístico y de inversión a nivel global.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la vigésima tercera edición del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones en lugar de 32, lo que elevará el número de partidos a 104.

Además, será el primer Mundial organizado de manera conjunta por tres países. La final se disputará el 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras un torneo que se desarrollará simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá.

Con estas monedas, México no solo celebra su papel como anfitrión histórico del futbol mundial, sino que suma una pieza inédita a su tradición numismática: la primera moneda de 25 pesos, creada para conmemorar el torneo más grande en la historia de la FIFA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir