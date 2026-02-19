Presenta director general del IEEPO avances en cobertura, infraestructura y programas educativos ante el Poder Legislativo (19:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de febrero. Para presentar los avances, acciones y resultados en materia educativa en la entidad, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, compareció ante la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, como parte del análisis de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno.

En este ejercicio de rendición de cuentas se estableció que el fortalecimiento de la educación pública es una prioridad para el desarrollo integral de la niñez y juventud oaxaqueña, mediante políticas orientadas a garantizar el acceso equitativo, reducir el rezago y consolidar un modelo educativo inclusivo, intercultural y humanista que atienda las necesidades de las ocho regiones del estado.

Asimismo, se informó que el Gobierno del Estado, a través del IEEPO, implementa acciones enfocadas en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la capacitación continua del personal docente y la ejecución de programas que contribuyen a elevar la calidad educativa. De igual manera, se destacó la importancia de la coordinación institucional y el diálogo con el magisterio para avanzar en la transformación del sistema educativo estatal.

Entre los principales resultados, se dio a conocer que durante el ciclo escolar 2024–2025 se brindaron servicios educativos a 802 mil 614 estudiantes en 11 mil 629 escuelas de nivel básico. Además, se distribuyeron más de 7 millones de libros de texto gratuitos, se benefició a más de 83 mil estudiantes con programas de equipamiento escolar, se otorgaron 5 mil 989 estímulos a docentes y se dotó de conectividad a 333 planteles, junto con acciones de infraestructura, formación y promoción educativa en beneficio de miles de estudiantes.

En su participación, la legisladora María Francisca Antonio Santiago, presidenta de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que la entidad vive una transformación impulsada por la ciencia y la innovación, por lo que consideró necesario fortalecer la formación tecnológica de las nuevas generaciones. En este contexto, planteó la importancia de impulsar la robótica educativa en secundarias técnicas y generales, con el propósito de reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades de desarrollo, sin perder de vista la identidad cultural de la entidad.

Por su parte, el diputado Francisco Javier Niño Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que la educación representa una inversión estratégica para el desarrollo y la construcción de la paz social, al tiempo que reconoció avances en la ampliación de la cobertura educativa, la profesionalización docente y la implementación de programas orientados a prevenir la deserción escolar, con atención directa a las comunidades.

En tanto, el legislador Isaac López López, también integrante de Morena, reconoció las acciones emprendidas para fortalecer la infraestructura educativa, así como la coordinación con el magisterio para atender las necesidades de las escuelas, particularmente en comunidades con mayores rezagos. Asimismo, reiteró la disposición del Poder Legislativo de mantener la colaboración institucional para continuar fortaleciendo el sistema educativo estatal.

A su vez, la diputada Lizbeth Anaid Concha Ojeda, del Grupo Parlamentario Plural, consideró que el IEEPO constituye un eje fundamental en la transformación educativa, y señaló que, si bien existen avances, persiste el desafío de consolidar una relación institucional sólida con el magisterio, que garantice el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora Melina Hernández Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), indicó que la entidad requiere políticas educativas acordes con su diversidad social y cultural, por lo que destacó la relevancia de fortalecer la infraestructura, el equipamiento escolar y el acceso equitativo a una educación inclusiva e intercultural.

Por su parte, el diputado Isaías Carranza Secundino, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, enfatizó la importancia de fortalecer la formación y capacitación docente, así como el papel de las escuelas normales en la preparación de profesionales comprometidos con la educación de la niñez oaxaqueña.

En su intervención, el legislador Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que aún existen retos importantes para superar el rezago educativo, por lo que señaló la necesidad de mantener una visión crítica y constructiva desde el Poder Legislativo. Asimismo, se pronunció a favor de reforzar las acciones para prevenir y erradicar el acoso escolar, a fin de garantizar entornos seguros para las y los estudiantes.

